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Haberler Spor Manisa FK’ya kötü haber

Manisa FK’ya kötü haber

Siyah-beyazlılarda, yırtık tespit edilen Dever Orgill, adalesinde ödem oluşan Erhan Kara ve kaburgasında çatlak belirlenen Nizamettin Çalışkan bir ay yok

Manisa FK’ya kötü haber

21.9.2021

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlık kabusu yaşanıyor. Antrenmanda sakatlanan Guevin Tormin'in yokluğunu hisseden siyah-beyazlılara, Dever Orgill, Nizamettin Çalışkan ve Erhan Kara'dan da kötü haber geldi. Erzurum BŞB maçı sonrasında kaburgasında çatlak belirlenen kaptan Nizamettin Çalışkan, Menemenspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Jamaikalı golcü Dever Orgill ile defans oyuncusu Erhan Kara'nın en az 3-4 hafta yeşil-sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Orgill'de yırtık tespit edildiği, Erhan'ın adalesinde ödem olduğu ve tedavilerine başlandığı belirtildi. Tormin, Orgill, Erhan ve Nizamettin dışında henüz tam olarak iyileşmeyen Fransız orta saha oyuncusu Marvin Gakpa'nın da hafta sonundaki Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyemeyecekleri vurgulandı.

VELİ ÇETİN MÜJDESİ
Manisa FK'da, Afyon kampında sakatlanan ve uzun süredir takımdan uzak kalan stoper Veli Çetin'in iyileştiği açıklandı. Samsun'dan sezon başında transfer edilen ve adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli defans oyuncusunun takımla birlikte çalışmalara katılması yüzleri güldürdü. Öte yandan Fransız stoper Loik Landre'nin bu hafta ilk 11'de başlaması planlanıyor.

ÜMİT YÖNEY

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