Manisa potada farklı

TBL Federasyon Kupası C Grubu’nda Ege derbisinde Balıkesir BŞB’ye fark atan yeşil-beyazlılar, üçte üç yaparak lider olarak çeyrek finale yükseldi

TBL Federasyon Kupası C Grubu'nda Ege derbisinde gülen Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Grupta ikide iki yapan iki takımın mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 45 sayı fark atan Manisa BŞB, üçte üç yapıp çeyrek finale lider olarak yükseldi. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyotu 25-21 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü, devreyi de 48-41 galip kapattı.



AHMET FATİH'TEN 19 SAYI

ÜÇÜNCÜ periyota fırtına gibi başlayan Manisa BŞB, sert savunmasıyla rakibini 14 sayıda tuttu. Son bölüme 80-55 önde giren ve dördüncü periyotta farkı giderek açan yeşil-beyazlılar, bu periyotta da Balıkesir BŞB'ye 11 sayı şansı tanıdı. Salondan 101-66 galip ayrılan, grubu lider tamamlayan ve çeyrek finale adını yazdıran Manisa BŞB'de, Ahmet Fatih 19 sayıyla galibiyetin başmimarı olurken, Recep ve Mustafa Baki 12'şer, Watkins, Sercan ile Williamson 10'ar sayıyla skora katkı yaptı.



■ CÜNEYT HASÇELİK