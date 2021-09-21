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Haberler Spor Nazilli’de futbol çok iyi skor kötü

Nazilli’de futbol çok iyi skor kötü

Nazilli’de futbol çok iyi skor kötü

21.9.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1, Pazarspor'u da evinde 1-0 yenerek sezona çok iyi başlayan Nazilli Belediyespor, Amed Sportif deplasmanında frene bastı. Takımı geçen sezon 3. Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan eski teknik patronu Mesut Toros'un çalıştırdığı rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ilk yenilgisini aldı. Teknik direktör Kadir Kar, puanlarla dönebilecekleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını ve alınan mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi. Kar, "Skoru alamadık belki ama ortaya konulan oyundan memnunum. Takımımızın seviyesini gördük. Hücumda daha çok çalışıp en doğrusunu yapacağız" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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