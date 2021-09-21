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Rüzgar gibi geçti

Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışa bu yıl 44 tekne ve 400 yarışçı katıldı. Üç gün süren 5 yarışta Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu’nda heyecan yaşandı

Rüzgar gibi geçti

21.9.2021

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü, Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme'de gerçekleşti. IRC ve Destek sınıflarında 44 teknenin katıldığı yarışın overall birincisi Comet A teknesi ile Arkas Mat Sailing Team, ikincisi Corendon Cheese, üçüncüsü ise Lemon oldu. Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışa bu yıl 44 tekne ve 400 yarışçı katıldı. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2 ve Destek 1-2 kategorilerinde yarışan takımlar üç gün süresince toplam 5 yarışta Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında özledikleri rüzgarla buluştu. Üç gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın sonunda her kategoride derece alanlar ile birlikte overall kategorisinde de başarılı olan ilk üç ekip kupalarına kavuştu.

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