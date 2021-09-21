Şampiyonlar Körfez’de form tutuyor

Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda birincilik elde eden İzmir Kürek Kulübü'nün iki genç sporcusu Etem Deniz Aytaçoğlu (14) ve Ege İnceisa (17) olimpiyat hedefiyle, her gün İzmir Körfezi'nde kürek çekerek yarışlara hazırlanıyor. Karşıyaka ilçesinde 2018 yılında kurulan İzmir Kürek Kulübü, lise çağındaki 2 gencin deniz küreği branşındaki başarı öyküsüne sahne oluyor. Saatlerce kürek çeken gençler, daha sonra kara antrenmanına başlıyor ve 10-12 kilometre koşuyor, ardından da ağırlık çalışması yapıyor. Sapanca'da 19-22 Ağustos'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası 19 Yaş Altı çift erkeklerde şampiyon olan Ege ile Deniz, bir gün milli takıma seçilme ve olimpiyatlarda ülkelerini temsil etme hayaliyle her gün körfezde kürek çekiyor.

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