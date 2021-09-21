Somaspor evinde yenilgiyi unuttu

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 2 maçında Niğde Anadolu FK'yı 1-0, Adıyaman 1954'ü de 2-0 yenen Somaspor, evinde Afjet Afyonspor karşısında pes etmeyen ve yenilgiden son dakika golüyle kurtulurken, iç sahadaki başarılı performansını devam ettirdi. Siyah İnciler, şampiyon olduğu geçen sezon evinde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon sahasında çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alan ve yenilmezlik serisini 18 maça çıkartan siyahbeyazlılar, bu hafta Diyarbekirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, oyuncuların gösterdiği mücadeleden dolayı memnun olduğunu söyledi. Basatemur, "Kazanmayı çok isterdik. İki kez iki farklı mağlup duruma düşmemize rağmen pes etmedik. Son anda puanı aldık, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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