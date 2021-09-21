Spor Toto Süper Lig'de Altay'a yenilerek yara alan Göztepe'de on birde taşlar yerinden oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin, yarın evinde Hatayspor ile oynayacağı kritik maçta teknik direktör Nestor El Maestro on birde köklü değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sırp teknik adamın öncelik verdiği mevki ise savunma olacak. 5 maçta kalesinde 7 gol gören Göztepe'de stoper Kahraman ve sol bek Berkan'ın kulübeye çekilmesi gündemde.



ANGEL'IN MAÇ EKSİĞİ VAR

Ligde son üç maçtır forma giyemeyen Atınç Nukan'ın, Dino ile birlikte savunmanın ortasında görevlendirilmesi bekleniyor. Maestro'nun stoper olarak Wilker Angel gibi bir alternatifi de olmasına rağmen oyuncuyu maç eksiği nedeniyle tercih etmeyecek. Sol bekte aksayan Berkan'ın yerine de savunmanın solunda yedek Dzenan Burekovic'in forma giymesi yüksel ihtimal.





TIJANIC'E KULÜBE GÖZÜKTÜ

Orta alanda inişli çıkışlı performansı nedeniyle Tijanic de kulübeye dönebilir. Sloven on numaranın yerine en güçlü aday ise Beykan Şimşek. Bu sezon iki maçta forma giyen ve 1 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcunun on birde başlaması planlanıyor. Kanatta da Rodriguez'i kulübeye çekmeyi düşünen Sırp teknik adam Maestro burada Makana Baku'yu değerlendirmeyi planlıyor.





MURAT PALULİ SEFERBERLİĞİ

Göztepe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak sahayı sedye ile terkeden Murat Paluli Altay maçının ardından yarınki Hatayspor randevusunda da forma giyemeyecek. Sağ ayak bileğinde bağ yaralanması teşhisi konulan sağ bek oyuncusunun pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz. Sağlık heyeti futbolcunun İstanbul'daki önemli maça yetişmesi için seferber oldu. Murat'ın yerine Altay derbisinde sağ bekte Kerim Alıcı forma giymişti.



■ BURAK HAKERLER