Uşakspor nihayet galibiyetle tanıştı

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif'e 3-1 kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Uşakspor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı. Henüz 6. dakikada Umut'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Aşigolar, pes etmedi hayati bir galibiyete imza attı. Teknik direktör Serkan Afacan, çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Takımımı kutluyorum. Neredeyse maçın başından sonuna kadar bir kişi eksik oynadık. Buna rağmen kazanmayı bildik" dedi. Geçen sezon ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 7 puanla 2. sırada yer alan Uşakspor, 2019-2020'de 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puan topladı, 9. sırada kaldı, 2018-2019'da ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan aldı, 5. sırada yer buldu. Uşakspor, bu hafta Bucaspor 1928'i misafir edecek.



■ SERVET SARUN

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