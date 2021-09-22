Abdullah Avcı’nın Altın oyuncuları

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor. Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan bordo- mavililerde tecrübeli çalıştırıcı; Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'ye tüm maçlarda ilk 11'de görev verdi. Bu isimler arasında 810'ar dakika ile Uğurcan, Edgar ve Hugo en çok sahada kalan isimler oldu. Avcı, toplamda ise 9 maçlık periyotta 23 oyuncusundan faydalandı. Karadeniz temsilcisinde Erce, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha ise forma şansı bulamadı. Bu arada Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, 126 gün sonra iyileşip forma giydiği ilk maçta sakatlanarak tekrar şanssızlık yaşadı. Sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilen futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

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