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Bal-Kes’ten beyaz sayfa

Transfer yasaklısı kırmızı-beyazlılar, geçen yılki kadrosuyla mücadele ettiği ligde Samsun, Tuzla ve Kocaeli yenilgileri sonrası kazanıp, dipten kurtuldu

Bal-Kes’ten beyaz sayfa

22.9.2021

TFF 1. Lig'de 3 maçlık mağlubiyet serisini evinde Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek sonlandıran Balıkesirspor'da yüzler nihayet güldü. Transfer yasağı nedeniyle sezona geçen seneki kadrosuyla başlayan ve ilk hafta evinde Boluspor'u 1-0 yenerek 2021-2022 sezonuna galibiyetle başlayan Bal- Kes, sonrasında çıktığı 3 maçta sıfır çekti. Deplasmanda Samsunspor'a 3-1, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 ve yine gurbette Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, dibe demir attı. 6. hafta mücadelesinde taraftarları önünde Keçiörengücü'nü Batuhan İşçiler ve Oğuz Han Aynaoğlu'nun golleriyle 2-1 yenen Balıkesir, 3 maçlık kötü gidişi sonlandırdı, dipten de kurtuldu. Galibiyet sonrası Bal-Kes'te büyük sevinç yaşandı.

BAYSAL'DAN TAKIMA ÖVGÜ
Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Umut Baysal da, "Tecrübeli bir takımız ve karakterli bir oyuncu grubumuz var " dedi, ekibini övdü. Hayatının en enteresan maçına çıktığını söyleyerek aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade eden. Baysal, galibiyeti ise yönetime, camiaya, şehre, kulüp başkanına ve taraftarlara armağan etti. Baysal, şöyle devam etti: "Geldiğimizden beri 8 günde 3. maçımıza çıktık. Oyuncularımız çok yoruldular. Çok yıprandılar. Genç toplanan bir takımdık, hazırlık kampımız kısa sürdü. Hazırlık maçı yapamadık. Zor şartlarda çalışıyoruz ama tecrübeli bir takımız. Bunların yanında kadroda U-19'dan benim U-14'ten beri evlatlarım var. Onlar da beni mahçup etmediler. Kazandık mutluyuz. Devamını getirmek için çalışacağız."

■ SERVET SARUN

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