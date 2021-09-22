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Haberler Spor Bucaspor 1928 istikrar ‘dedi’

Bucaspor 1928 istikrar ‘dedi’

Bucaspor 1928 istikrar ‘dedi’

22.9.2021

İkinci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 istikrarı seçti. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde ilk üç maçı geride bırakırken 6 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Takımın başına ikinci hafta Uğur Balcıoğlu'nun yerine geçen teknik direktör Tolga Doğantez, sezon başındaki kadroda değişiklik yapmadı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk üç maçına da aynı on birlerle çıktı. Takımın bankoları ise tüm maçlarda tam süre alan kaleci Şener, Onur, Gökhan Köseoğlu ve Alper Kadir Duruk oldu.

■ BERKE ÖZBAY
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