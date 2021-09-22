Efelerspor 09 FK ilk maçını kazan

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) ilk kez mücadele edecek olan ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Efelerspor 09 FK, yeni sezonun ilk hazırlık maçını, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un U-19 Takımı'yla oynadı. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı, yeni sezon öncesi umut verdi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Aydın temsilcisinde teknik direktör Kadir Söylemez, ikinci yarıda birçok değişiklik yaparak tüm oyunculara süre verdi. Efelerspor 09 FK'ya galibiyeti getiren golleri, 14'te Mert Göze, 17'de Hakan Can Durdu, 43'te Süleyman Çelik ve 78'de Serdar Sudun kaydetti.



■ İHSAN KARATAŞ

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