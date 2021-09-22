Göztepe çıkış peşinde

İzmir derbisinde Altay’a yenilen Göz-Göz bugün evinde ligin iddialı ekibi Hatayspor ile 20.00’de karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak

Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, bugün evinde ligin iddialı ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Ligde son maçında İzmir derbisinde rakibi Altay'a 2-1 yenilerek hüsran yaşayan Göz-Göz, Hatayspor engelini 3 puanla geçerek bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşmayı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek.



TAKIMDA ÜÇ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte önemli karşılaşma öncesi kadroda 3 eksik bulunuyor. Başakşehir maçında sakatlanan Murat Paluli'nin oynaması zor gözükürken, yine sakat olan Ege Özkayımoğlu ve ilk yarıyı kapatan Marko Mihojevic, bugün forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Maç öncesi Göztepe'nin 5 puanı bulunurken, Hatay 10 puanla 4. sırada yer alıyor.



Göztepe, evindeki Hatayspor maçında taraftarına çok güveniyor. İzmir'de son oynadığı Başakşehir maçında tribünlerin desteği ile 1-0'lık yenilgiden 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Göz-Göz'ü taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 463,5 2'nci kategori 409, 3'üncü kategori 109 ve 4'üncü kategori 50 TL'dan satılıyor.