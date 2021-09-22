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Hırçın Altınordu

İzmir ekibi bu sezon oynadığı 6 karşılaşmada 4 kırmızı kart görerek en fazla kırmızı kart cezası alan takım oldu

Hırçın Altınordu

22.9.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon ilk 6 maçlık periyotta 4 kırmızı kart görerek en fazla kırmızı kart cezası alan takım oldu. İzmir temsilcisinde 3. haftada deplasmanda oynanan İstanbulspor maçında Muzaffer direkt kırmızı kart görürken, 5. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında Metehan ve Sami ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını eksik bıraktı. Son olarak iç sahada oynanan Denizlispor karşılaşmasında ise Yusuf, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GENÇ İSİMLER KIZARDI
Altınordu Teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Yusuf Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartın son derece yanlış bir karar olduğu yönünde açıklama yaparken, Altınordu'da kırmızı kart gören 4 oyuncunun altyapıdan yetişen genç isimlerden oluşması dikkat çekti. 1. Lig'e döndüğü 2014-15 sezonunda 3, 2015-16'da 3, 2016-17'de 1, 2017-18'de 3, 2018-19'da 4, geçen sezon Play-Off'la birlikte 5 kez kırmızı cezası alan İzmir ekibinde, 2019- 20 sezonunda hiç kırmızı kart gören oyuncu olmadı.

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