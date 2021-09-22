Kaf-Kaf çare arıyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 yıl sonra ilk kez yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedeflerken sezona 3 maçta 2 puanla düşme hattında başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, bir an önce çıkışa geçeceklerini belirtti. Son Mardin 1969 Spor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Kaf-Kaf'ta Biçer, "En uzak deplasmanlarımızdan birini sıcak havada oynadık. Mağlup duruma düşüp öne geçtik. Hemen ardından ikinci golü kalemizde gördük. Beraberliğe üzüldük ama bu galibiyete dönecektir. 2-3 pozisyonu harcadık. Basit goller yiyoruz. Daha az gol yememiz gerekiyor. Bu sorunu da çözeceğiz. Takımdan aldığımız reaksiyon çok olumlu" dedi.



GEREKEN YAPILACAK

Bu hafta Ofspor önünde ilk galibiyetlerini alacaklarını ifade eden teknik patron Biçer şöyle konuştu: "Üst sıralar için galibiyetleri seri hale getirmek istiyoruz. Futbolcularım gereğini yapacaktır."



9 GÜNDE ÜÇ MAÇ

Karşıyaka'yı zorlu maçlar bekliyor. İzmir ekibi 9 günde 3 önemli karşılaşmaya çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, ligde cumartesi günü Karadeniz temsilcisi Ofspor'u evinde ağırlayacak. İzmir ekibi 30 Eylül Perşembe günü de Ziraat deniz Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile kapışacak. KSK, 3 gün sonra yine dışarıda Kardemir Karabükspor ile bu kez ligde puan mücadelesi verecek.

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Karşıyaka'nın deplasmanda Mardin 1969 ile oynadığı maç öncesi süresiz kadro dışı bırakılan Doğukan İnci, Harun Atalay, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara'yla ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulunun yapacağı belirtildi. 4 oyuncu, takım Mardin'de iken geçen cumartesi günü İzmir'de yapılan antrenmanda disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı.