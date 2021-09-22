Kartal dondu kaldı

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Antalya'yı geriden gelip yenen Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile yenişemedi: 3-3. 20. dakikada Pjanic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Montero'nun penaltı noktası üzerinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu savunmada Samet Akaydına'a da çarparak ağlara gitti: 1-0. 43'te Josef de Souza'nın rakip yarı sahadan ceza alanına gönderdiği uzun topta Batshuayi'nin de araya girmesiyle Deli ile kaleci Ferhat arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul düdüğü çalsa da VAR uyarısıyla gol kararı verildi: 2-0.



ADANA'NIN GOLLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

52'de Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Larin'in üzerinden atladığı topu arka direkte Rıdvan Yılmaz aldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-0. 60'ta Matias Vargas'ın ceza yayı içerisinden kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1. 78'de Assombalonga'nanı pasında topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 20 metreden çektiği sert şutta savunmadan da seken top ağlarla buluştu: 3-2. 90+7'de kazanılan korner atışında Balotelli'nin indirdiği topa son olarak Assombalonga dokundu ve skoru belirledi: 3-3.



OGUZHAN 12 MAÇ SONRA

SİYAH-BEYAZLI takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Geçen sezonun 35. haftasında Beşiktaş'ın evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de forma giyen Oğuzhan'ın bu hasreti, Adana Demirspor maçıyla sonlandı. MKE Ankaragücü maçında 17. dakikada sakatlanan Oğuzhan, geçen sezonun son bölümündeki Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

BESİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın yanı sıra 4 oyuncu daha sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor karşısında kadroda yer alamadı. Sakatlıkları geçmeyen Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş, 6. hafta maçında takımlarını yalnız bıraktı.

BALOTELLİ-YALÇIN GERİLİMİ

SÜPER Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken, Akdeniz ekibi 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 90+7. dakikada attığı golle 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı. Bu golün ardından karşılaşma sona ererken, saha kenarı da karıştı. 78. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip hareket yapmıştı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı ve tartışma büyüdü. Adana Demirspor kulübesinden çıkan isimler, Balotelli'yi uzaklaştırmak isterken, Murat Şahin'i ise sakinleştirmek ise oldukça güç oldu. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.





