Kayserispor - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

BERKAN, CICALDAU VE HALİL DERVİŞOĞLU YOK

Son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini alabilen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bu nedenle sarı-kırmızılılar Kayseri maçına büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim bugün takımda önemli değişikler yapacak. Tecrübeli hoca, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu maç kadrosuna almadı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz da kadroya dahil edilmedi.