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Haberler Spor Kınık Belediye’de imza sov sürüyor

Kınık Belediye’de imza sov sürüyor

Kınık Belediye’de imza sov sürüyor

22.9.2021

Bal'da İzmir'i temsil edecek Kınık Belediyespor, iç transferde Cüneyt Abdi ile nikah tazelerken, dış transferde ise iki futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan yeşilkırmızılılar, takım kaptanı Cüneyt Abdi'yle yola devam kararı alırken, geçen sezonu Manisaspor'da geçiren sağ kanat oyuncusu Emir Tahir Koşan ve Bursa Nilüfer FK'da forma giyen kaleci Samet Dinçer ile sözleşme imzaladı. Manisaspor altyapısında yetişen 21 yaşındaki Emir Tahir, geçen sezon 2 mücadelede oynadı. Bucaspor altyapısından yetişen, Tire 1922'de de oynayan 29 yaşındaki file bekçisi Samet, profesyonel liglerde 17 karşılaşmaya çıktı.

■ SERVET SARUN
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