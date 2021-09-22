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Haberler Spor Madalya avcısı Zilan Ertem

Madalya avcısı Zilan Ertem

Madalya avcısı Zilan Ertem

22.9.2021

Manisa'da Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zilan Ertem, Letonya'nın Riga kentinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı ve Manisa'nın gururu oldu. Ayrıca aynı okuldan 11. sınıf öğrencisi Belinay Beyza Gökkaya judoda 60 kiloda Balkan Şampiyonası'nda ikinciliği elde etti. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, şube müdürü Sabahattin Yurt okulu ziyaret ederek öğrencileri tebrik ettiler ve başarılarının devamını dilediler. Okulda düzenlenen törende müdür Okan Şahin, Zilan Ertem'i ödüllendirdi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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