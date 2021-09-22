Manisa FK’da Orgill aranıyor

İlk maçta 3 golla parlayan sonra 4 maçta sessiz kalan golcünün sakatlığı şoke etti

TFF 1. Lig'de son 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Dever Orgill'in eksikliği takımı hücumda zora sokuyor. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan transfer edilen Jamaikalı, ilk maçında şov yaptı. Manisa FK'nın ilk hafta deplasmanda 4-3 kazandığı İstanbulspor müsabakasında ağlara 3 gol birden bırakan deneyimli forvet, ardından 4 maçta ağları havalandıramadı. Son Bandırma karşılaşmasında da sakatlığından dolayı forma giyemeyen Orgill'in 3-4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak olması teknik heyeti kara kara düşündürüyor.



LOİCK LANDRE İDMANDA

MANİSA FK, TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ederken, son gün transferlerinden Fransız stoper Loick Landre takımla çalışmalara başladı. Mümin Özkasap Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sahneye çıkan Landre'nin bu hafta ilk 11'de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.