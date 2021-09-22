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Haberler Spor Manisa golbolda iki kupa kazandı

Manisa golbolda iki kupa kazandı

Manisa golbolda iki kupa kazandı

22.9.2021

Manisa golbolde çifte kupa kazandı. Son yıllarda büyük ilgi gören branşların başında gelen golbolde, Golbol Federasyon Kupası maçları Afyonkarahisar'da yapıldı. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü (MGÖESK) büyük başarı elde erkeklerde şampiyonluğu elde etti, kızlarda ikinci oldu. Federasyon Kupası'na kızlarda 9 takım, erkeklerde 12 takım katıldı. Afyonkarahisar'daki Federasyon Kupası turnuvası sonrası A Milli Takıma ve Genç Mili Takıma sporcu seçildi. Antrenör Oğuzhan Pilça, "Manisa olarak golbolda Türkiye'de olan iddiamızı kanıtladık. Çok şükür Golbol Federasyon Kupası maçları sonunda Manisamıza bir şampiyonluk ve bir ikincilik kupası ile döndük. Emeği geçenlere ve bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Müdürümüz Yunus Öztürk'e teşekkür ederim" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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