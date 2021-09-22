Menemen mutlu

Teknik direktör Cenk Laleci, Ankaragücü maçında alınan bir puanın önemli olduğunu belirtti. Artık kaybetmediklerini söyledi

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek çıkışa geçen Menemenspor, zirve adaylarından Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda 2-1'lik üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler galibiyeti kaçırsa da puana sevindi.



HER PUAN DEĞERLİ

Menemenspor Teknik direktörü Cenk Laleci deplasmandan kazanılan her puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi. Üst sıraları hedefleyen Manisa FK ve Ankaragücü'nden 4 puan topladıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Milli aradan sonra kendimize geldik. Bu hafta zirveye oynayan diğer rakip Eyüpspor'u ağırlayacağız. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.