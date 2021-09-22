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Haberler Spor Menemen mutlu

Menemen mutlu

Teknik direktör Cenk Laleci, Ankaragücü maçında alınan bir puanın önemli olduğunu belirtti. Artık kaybetmediklerini söyledi

Menemen mutlu

22.9.2021

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek çıkışa geçen Menemenspor, zirve adaylarından Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda 2-1'lik üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler galibiyeti kaçırsa da puana sevindi.

HER PUAN DEĞERLİ
Menemenspor Teknik direktörü Cenk Laleci deplasmandan kazanılan her puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi. Üst sıraları hedefleyen Manisa FK ve Ankaragücü'nden 4 puan topladıklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Milli aradan sonra kendimize geldik. Bu hafta zirveye oynayan diğer rakip Eyüpspor'u ağırlayacağız. Bu maçı da kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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