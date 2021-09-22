Muğlaspor bombaladı

BAL’da yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan yeşil-beyazlılar iç transferde 2, dış transferde 9 futbolcuyla sözleşme imzaladı

BAL'DA yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Muğlaspor, transferde bombaladı. Altyapımızda yetişen ve profesyonel olan 22 yaşındaki kaleci Ali Dural ve emektar kaleci Hasan Çelebi'yle nikah tazeleyen yeşil-beyazlılar, dış transferde 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. Muğlaspor, Yalova Kadıköyspor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Çelebi, G.Saray altyapısından yetişen Yedikulespor formasını terleten 22 yaşındaki forvet oyuncusu Ozan Demiralay, Tavşanlı Linyitspor'dan 24 yaşındaki kaleci Nurettin Er, İstanbul Maltepespor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Semiz, Manisaspor'dan 26 yaşındaki sağ bek Ömer Kanberoğlu, 3. Lig'de Modafen FK ve BAL'da Gebzespor formalarını giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Süleyman Can, Başakşehir U-21 takımından 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kemal Kadir Durmuş, Yeşilova Belediye'den 26 yaşındaki sol bek Veli Akbulut ve Talasgücü Belediye'den 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Demirezen'i renklerine kattı.



■ FERDİ YAVUZ