Yeniler tutmadı

Fenerbahçe’de Berisha, Rossi ve Meyer yokları oynarken Crespo ve Burak Kapacak henüz süre alamadı, Serdar Dursun sakatlandı

Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de skordan daha çok sergilenen kötü futbol tartışma yarattı. 90 dakika boyunca Başakşehir kalesinde pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertlilerde özellikle yeni transferler eleştiri konusu oldu. Berisha, Rossi, Meyer performanslarıyla sınıfta kalırken, Crespo ile Burak Kapacak henüz süre alamadı, Serdar sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Büyük ümitlerle takıma katılan Mergim Berisha şu ana dek beklentilerin uzağında kaldı.



EN İYİSİ KİM MİN JAE

Sivasspor ve Başakşehir maçında 121, Frankfurt karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kalan Alman forvet golle buluşamazken, etkisiz futboluyla dikkatleri çekti. Yönetimin bir diğer flaş transfer hamlesi olan Diego Rossi de şu ana kadar kötü futboluyla taraftarları üzdü. Uruguaylı henüz gol ve asist katkısı yapamadı. Max Meyer de etkili olamazken Burak Kapacak ve Miguel Crespo henüz forma şansı bulamadı. Adana Demir maçında sakatlanan Serdar Dursun da ligde sadece 24 dakika süre alabildi. Fenerbahçe'nin şu ana kadar alkış toplayan tek yeni transferi ise Kim Min Jae oldu.



