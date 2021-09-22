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Haberler Spor Yıldızspor’dan iki takviye daha

Yıldızspor’dan iki takviye daha

Yıldızspor’dan iki takviye daha

22.9.2021

BAL'DA Aydın'ı temsil edecek Yıldızspor, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Transferin hareketli takımlarından mavi-beyazlılar, Burhaniye Belediyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferit Olgun ve İzmirspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Özkan ile anlaşma sağladı. Teknik sorumlu Samet Albayrak'ın raporu doğrultusunda orta sahayı güçlendirdiklerini belirten başkan Kaya Özcan, "Genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadromuza katmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ferit Olgun ve Emirhan Özkan takımımızın yapısına ve kültürüne uygun, takip ettiğimiz oyunculardı" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ
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