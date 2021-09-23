Ataman: Türkiye Ligi’nin değeri düştü

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataman, Türkiye Ligi'nin marka değerinin yıllar içerisinde çok aşağı çekildiğini söyledi. Geçen sezon Avrupa kulüplerinden teklif aldığını ancak Efes'i bırakmayı hiç düşünmediğini belirten Ataman ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili olarak da "Her sene şampiyon olacak diye bir şey yok. Biraz sabretmek ve pozitif olmak gerekiyor" dedi. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olması hakkında ise "Kuntz'u tanımıyorum, çok iyi hoca da olabilir. Ama ben TFF'nin bir risk aldığını düşünüyorum. Biz neden Löw, Mancini, Guardiola, Mourinho, Lippi gibi isimleri getiremiyoruz" diye konuştu.

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