Bergama Belediye sakatlık şokunda

3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor'da, ilk hafta mücadelesinde Elazığspor deplasmanında sakatlanan yeni transferlerden Murat Kayalı ameliyat oldu. Yapılan tetkikler sonrasında perenoal tendon kılıf yırtığı tespit edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, İzmir'de ameliyat edildi. Sezon başında Esenler Erok'tan transfer edilen ve ilk maçında 69 dakika sahada kalıp 1 gole imza atan Murat, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi. Kırmızı-lacivertli kulüp, Murat Kayalı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.



SERVET SARUN

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