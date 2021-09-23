Dünya Balotelli’yi konuştu

Avrupa basını Adana ekibinin ikinci golünü kaydeden Mario Balotelli’nin 8 yıl önce Sergen Yalçın’ın kurduğu ‘Bu çocuğun beyni yok’ cümlesine karşılık verdiği iddia edildi

Beşiktaş, Adana Demirspor'la 3-0'lık galibiyeti koruyamayıp, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Ancak maça Adana ekibinin müthiş geri dönüşünden çok, dünyaca ünlü forveti Mario Balotelli'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurdu. A.Demirspor'un 2. golünü kaydeden Balotelli attığı golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine yönelip Yalçın'a çok konuşulan hareketi yaptı.Yalçın, Balotelli'nin hareketi ile ilgili, "Balotelli benim muhatabım değil. Kendi seviyesini belli etmiş oldu" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin yaptığı hareket çok geniş yankı uyandırdı.



YALÇIN'A CEVAP OLARAK YAPTI

Avrupa basını manşetlere taşıdığı olayı, sekiz yıl önce Yalçın'ın kurduğu 'Bu çocuğun beyni yok' cümlesine Balotelli'nin cevabı olarak yorumladı. Tüm dünya basını da Balotelli'yi konuştu. Daily Mail, "Balotelli, Sergen Yalçın'a sataştı" ifadelerini kullandı.



DÜNYADA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

The Sun ise Balotelli'nin golden sonra 'Arsız' bir sevinç gösterisinde bulunduğunu ifade etti. Sporza, "İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini "beyinsiz" olarak nitelendiren teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı" ve Corriere dello Sport: "Balotelli, goller ve kavga" yorumunu yaptı.