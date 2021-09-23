Fener’in konuğu Giresun

Geçen hafta Başakşehir’e yenilen Kanarya 20.00’deki maçı kazanmak istiyor

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün GZT Giresunspor'u ağırlayacak. ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe ile GZT Giresun, bugün Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacaklar.



REKABETTTE FENER ÜSTÜN

İki takım arasındaki 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.



KANARYA'DA 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.