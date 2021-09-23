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Filede şenlik var

Bugün 14.00’te Altekma ile Ziraat Bankkart, 17.00’de ise Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir oynayacak

Filede şenlik var

23.9.2021

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından son yıllarda geleneksel olarak düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, bugün başlayacak. Ligin son şampiyonu Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'ndeki iddialı İzmir temsilcileri Arkasspor ve Altekma'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yer alacağı geleneksel turnuvada takımlar lig ve Kupa Voley maçları öncesi en ciddi provada güçlerini sınayacak. Tek devreli lig usulüyle Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak turnuvada bugün saat 14.00'te Altekma ile Ziraat Bankkart, saat 17.00'de ise Arkasspor ile Bursa BŞB ilk maçlarda karşı karşıya gelecek. Turnuva, cumartesi günü sona erecek.
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