Kaf-Kaf’ın şansı tutuyor

Karşıyaka daha önce Ofsporile oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Teknik direktör Biçer maçı kazanacaklarını söyledi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka'da gözler cumartesi günü Ofspor ile iç sahada oynanacak maça çevrildi. Rakibi karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak İzmir ekibinin Karadeniz temsilcisine karşı şansı tutuyor. İki ekip ilk kez 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 2. turunda karşılaştı. KSK, rakibini 2-1 yenerek kupanın dışına itti. 2018-2019 sezonunda da 3. Lig 2. Grup'ta birbirlerine bir kez daha rakip olurken Kaf-Kaf, deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetti, ancak rövanşı 1-0'lık skorla aldı. 2019-2020 sezonun ilk yarısında Ofspor'u iç sahada 4-1'lik sonuçla dize getiren KSK, pandemi yüzünden liglerin ertelenmesiyle rövanş maçını oynayamadı.



İZMİR TEMSİLCİSİ BU KEZ ÇOK İDDİALI

BU süreçte oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, "Ligin ilk üç maçında 3 puanı hanemize bir türlü yazdıramadık. Bu kez Ofspor'u yenerek üzerimizdeki stresi atmak istiyoruz" diye konuştu.