3. Lig 2. Grup'a fırtına gibi başlayan ve Yomraspor'u sahasında mağlup ederek zirveye kurulan Kuşadasıspor, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlıların ölümcül hücum hattı rakiplere korku salıyor. Ada, oynadığı son 3 müsabakayı da gol yemeden 3-0'lık skorlarla kazandı. Siyah-beyazlılar, kupada 1. turda sahasında Modafen'i Mustafa Çiçekli, Emre Akbulut ve Yiğit Gökoğlan'ın golleriyle 3-0 yendi. Ligin 2. haftasında deplasmanda Altındağ'a konuk olan Kuşadası, Ali Öztürk, Hasan Çelik ve Mustafa Demirel ile aynı skorla 3 puanı cebine koydu. Ada, hafta sonu sahasında ağırladığı Yomraspor'u da Yiğit Gökoğlan, Özer Pekdemir ve Eren Görür'ün golleriyle yenmesini bildi, 9 farklı futbolcu fileleri havalandırdı.
■ İHSAN KARATAŞ
Kuşadasıspor’dan muhteşem grafik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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