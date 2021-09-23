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Haberler Spor Kuşadasıspor’dan muhteşem grafik

Kuşadasıspor’dan muhteşem grafik

Kuşadasıspor’dan muhteşem grafik

23.9.2021

3. Lig 2. Grup'a fırtına gibi başlayan ve Yomraspor'u sahasında mağlup ederek zirveye kurulan Kuşadasıspor, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlıların ölümcül hücum hattı rakiplere korku salıyor. Ada, oynadığı son 3 müsabakayı da gol yemeden 3-0'lık skorlarla kazandı. Siyah-beyazlılar, kupada 1. turda sahasında Modafen'i Mustafa Çiçekli, Emre Akbulut ve Yiğit Gökoğlan'ın golleriyle 3-0 yendi. Ligin 2. haftasında deplasmanda Altındağ'a konuk olan Kuşadası, Ali Öztürk, Hasan Çelik ve Mustafa Demirel ile aynı skorla 3 puanı cebine koydu. Ada, hafta sonu sahasında ağırladığı Yomraspor'u da Yiğit Gökoğlan, Özer Pekdemir ve Eren Görür'ün golleriyle yenmesini bildi, 9 farklı futbolcu fileleri havalandırdı.

■ İHSAN KARATAŞ

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