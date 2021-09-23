Kuşadasıspor’dan muhteşem grafik

3. Lig 2. Grup'a fırtına gibi başlayan ve Yomraspor'u sahasında mağlup ederek zirveye kurulan Kuşadasıspor, başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlıların ölümcül hücum hattı rakiplere korku salıyor. Ada, oynadığı son 3 müsabakayı da gol yemeden 3-0'lık skorlarla kazandı. Siyah-beyazlılar, kupada 1. turda sahasında Modafen'i Mustafa Çiçekli, Emre Akbulut ve Yiğit Gökoğlan'ın golleriyle 3-0 yendi. Ligin 2. haftasında deplasmanda Altındağ'a konuk olan Kuşadası, Ali Öztürk, Hasan Çelik ve Mustafa Demirel ile aynı skorla 3 puanı cebine koydu. Ada, hafta sonu sahasında ağırladığı Yomraspor'u da Yiğit Gökoğlan, Özer Pekdemir ve Eren Görür'ün golleriyle yenmesini bildi, 9 farklı futbolcu fileleri havalandırdı.

■ İHSAN KARATAŞ