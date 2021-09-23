Manisa BŞB yarı finalde

Yeşil-beyazlılar, TBL Federasyon Kupası çeyrek finalinde Finalspor’u yenerek, yarı finale adını yazdırdı

Manisa BŞB, TBL Federasyon Kupası çeyrek final maçında Finalspor'u 86-54'lük skorla mağlup etti, yarı finale adını yazdırdı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk periyotta hücumda basit hatalar yapan ve top kayıpları yaşayan yeşil-beyazlılar, 4. dakikayı 9-7 mağlup geçti. Toparlanan Manisa BŞB, ilk periyotu Ahmet Fatih'in basketiyle 18-13 önde tamamladı. Yeşil-beyazlılar, 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 31-18. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Manisa BŞB, devreyi de 40-25 üstün tamamladı. 23. dakikada skoru 51-31'e getiren ve son bölüme 60-46 galip giren yeşil-beyazlılar, farkı giderek açtı, salondan 86-54 galip ayrıldı. Hüseyin Akın 16, Ahmet Fatih 14, Williamson 12, Mustafa Baki 11 sayıyla yıldızlaştı.



■ CÜNEYT HASÇELİK