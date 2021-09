Manisa FK hazır kıta

TFF 1. Lig'de üst üste Erzurum BŞB, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü, 25 Eylül Cumartesi günü İstanbul deplasmanında lider Ümraniyespor'la oynayacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda, Dever Orgill, Nizamettin Çalışkan, Erhan Kara, Guevin Tormin ve Marvin Gakpa'nın sakatlıkları sürerken, başkan vekili Engin Anlı, "Kazanırsak sürpriz olmaz" dedi.



'HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞARIZ'

Sezona iyi başladıklarını, ancak devamını getiremediklerini belirten Anlı, "Bu ligde her takım birbirini yenebilecek güçte. Her maçın ayrı bir hikayesi oluyor. Ümraniye iyi başladı ama yenilmeyecek takım yok. Yeterki biz o gün sahada istediğimiz kendi oyunumuzu oynayalım. Geçen sezon 36 maç yenilemeden şampiyonluğa ulaşırken de birçok zorluğun üstesinden gelmiştik. Yine geleceğiz. Biz yönetim olarak takıma güveniyoruz. Sahaya 11 kişi çıkacağız. İstediğimizi alarak döneceğimize inancımız tam" dedi.

SERKAN ÖZBALTA'YA GÜVENOYU

Erzurumspor BŞB, Menemenspor ve Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yola devam kararı aldı. Alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan genç çalıştırıcı ile ilgili herhangi bir tasarrufa gidilmeyeceği ve siyah-beyazlıların Özbalta yönetiminde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına hazırlandığı ifade edildi. Ege ekibinde oyuncuların da Serkan Özbalta'ya 3 puan sözü verdiği öğrenildi.

SIKI MARKAJ

Manisa FK'da başkan Mevlüt Aktan ve başkan vekili Engin Anlı, takımı yakın markaja aldı. Antrenmanları yakından izleyen Aktan ve Anlı takıma moral aşılıyor.



