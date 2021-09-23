Şampiyon omuzlarda

Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı’nın Bergamalı oyuncusu Rüstem Kurhan, memleketinde büyük coşkuyla karşılandı

AVRUPA Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'nda oynayan Rüstem Kurhan, memleketi Bergama'ya dönüşte coşkuyla karşılandı. Şampiyon sporcunun Narlıca Mahallesi'ndeki baba evinde yapılan karşılama törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve mahalle halkı katıldı.



"GURUR DUYDUK, MUTLU OLDUK"

MAHALLE meydanında ailesi, komşuları ve mahalle sakinleri tarafından Türk Bayrağı ve oyunlarla karşılanan Rüstem Kurhan, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'ın da hazır bulunduğu karşılama töreni sonrası mahalle sakinleri de çok mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla Rüstem Kurhan'ın gelmesini ve bu anı beklediklerini ifade ettiler. Rüstem'le gurur duyduklarını belirten belediye başkan yardımcısı Uyar, "Ampute Futbol Milli Takımımız ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bize bu sevinci yaşatan milli takımımız içerisinde bir Bergamalı hemşerimizin bulunması sevincimizi daha da artırdı. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.