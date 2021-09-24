Altekma kötü başladı

TSYD Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Altekma, son Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen setlerde Altekma'ya 26-24, 26-24 ve 25-16'lık skorlarla üstünlük sağladı. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada bugün 14.00'te Altekma-Arkasspor, 17.00'de Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.