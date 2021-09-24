Filede kuralar bugün çekiliyor

TÜRK takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak. Organizasyon, CEV Şampiyonlar Ligi Facebook sayfasından ve CEV Youtube kanalından canlı yayımlanacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında kadınlarda 3, erkeklerde de 2 Türk takımı yer alacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ın grup aşamasındaki rakipleri belli olacak.