Manisa Futbol’da değişim zamanı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın lider Ümraniyespor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü'nde, teknik direktör Serkan Özbalta'nın ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.

ELDİVENLER METİN'E

Ligdeki son 3 maçını puansız kapatan siyah-beyazlılarda, kalede Muhammet Birkan'ın yerine Metin Uçar'ın başlaması planlanıyor. Defansta yeni transfer Loick Landre'nin oynayacağı öğrenilirken, Portekizli orta saha Andre Sousa'nın da Ümraniyespor karşısında orta alanda görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Manisa FK'da hücumda Dever Orgill'in yokluğu sıkıntı yaratırken, teknik heyetin Kemal Rüzgar'ı yedek kulübesine çekeceği ve Demba Diallo'nun formayı giyeceği konuşuluyor. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın beklentilerin uzağında kalan Anıl'ı da yedek kulübesine çekeceği, yerine ilk 11'de Tabekou'ya şans vereceği öğrenildi.

ÜMİT YÖNEY