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Haberler Spor Potada maçlar 13 salonda

Potada maçlar 13 salonda

Potada maçlar 13 salonda

24.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin koltuk ile en fazla seyirci kapasitesine sahip. Fenerbahçe Beko ve Bahçeşehir Koleji'nin maçlarını yapacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 12 bin 687 kişilik kapasitesiyle ikinci sırada bulunuyor. Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor. Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile Büyükçekmece Basketbol'un maçlarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

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