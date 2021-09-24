Ufuk Sarıca iddialı konuştu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yarın başlayacak normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayıp sezon sonuna kadar sahada olmayı istediklerini bildirdi. Sarıca, "Taraftarla oynamayı özledik. İnşallah bu sene buna kavuşuruz. Takımın durumu kötü değil. Yüzde 100 hazır ve formda değiliz ama şu dönemde de zaten bunu beklemiyoruz. 8 yeni oyuncuyla sezona başlıyoruz. Kaliteli, yetenekli oyuncularımız var. Bunu takım halinde sahaya sunmamız gerekiyor. Biz her sene kendimizi yolda büyüten, geliştiren bir takımız. Karşıyaka'da hep böyle oldu. Yine sezonun içinde bence hamle yapacağımız, yukarıya doğru yükseleceğimiz bir dönem olacak." Oyuncular konusunda bilgi veren Sarıca, Amath M'Baye'nin ameliyatından dolayı uzun süren bir sakatlık döneminden sonra yeni yeni form tuttuğunu, takıma yeni katılan isimlerden James Blackmon'un sakatlığı nedeniyle hazırlık döneminde takımdan ayrı kaldığını belirtti.