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Haberler Spor Denizlispor, altyapısından Alaattin Öner'le profesyonel sözleşme yaptı

Denizlispor, altyapısından Alaattin Öner'le profesyonel sözleşme yaptı

Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, alt yapısından 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Alaattin Öner ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alaattin Öner ise altyapısında yetiştiği kulüpte profesyonel sözleşmeye imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Denizlispor, altyapısından Alaattin Öner’le profesyonel sözleşme yaptı
AA

25.09.2021, 13:55

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen ve Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem'in yer aldığı törende Alaattin Öner, profesyonel mukaveleye imza attı.

Altyapılarındaki futbolculara büyük önem verdiklerini ve geleceğe yönelik planlarının en başında gençlerin geldiğini belirten İrdem, "Alaattin, çok yetenekli ve başarılı bir oyuncumuz. Sezon başından bu yana takımımızla birlikte çalışıyor. Onunla resmi sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisinin daha çok çalışarak takımımıza faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Alaattin Öner ise altyapısında yetiştiği kulüpte profesyonel sözleşmeye imza attığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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