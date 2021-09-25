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Haberler Spor Denizlispor çok daha iyi olacak

Denizlispor çok daha iyi olacak

Denizlispor çok daha iyi olacak

25.9.2021

TFF 1. Lig'e sancılı başlayan ancak transfer yasağını kaldıran Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, Altınordu karşısında aldıkları mağlubiyeti Yılport Samsunspor maçında telafi edeceklerini söyledi. İddialı açıklamalarda da bulunan İrdem, "İyi bir kadro kurduk. Ligin ilk maçını oynadıktan sonra transfer yasağını kaldırdık. 10 gün içerisinde 19 transfer yaptık. Transferlerimizin çoğu lig başladıktan sonra takıma katıldı. İlk 6 haftada 6 puan topladık. Milli maç arasından sonra takım kapasitesi, kondisyon seviyesi yüzde 70 düzeyine geldiğinde bambaşka bir takım ortaya çıkacak. Hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
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