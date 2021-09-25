En avantajlısı Fener

Ezeli rakipleri Trabzon, G.Saray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Giresunspor'u zor da olsa yenerek Başakşehir yenilgisi sonrası moral bulan F.Bahçe haftayı karlı kapatmanın sevincini yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Trabzon ile Beşiktaş'ın berabere kaldığı ve G.Saray'ın da mağlup olduğu 6. haftada hem yeni yıldızlarını hem de maçı kazandı. Zirveye bir adım daha yaklaşan Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira "Bir sonraki maçta da büyük bir takım ruhu sergileyeceğiz. Sahada şu periyotta bizim için önemli olan şey 3 puan almak" yorumunu yaparken gözler şimdi de sezonun flaş takımlarından Atakaş Hatay ile deplasmanda oynanacak maça çevrildi.



YENİ TRANSFERLER DE DEVREYE GİRDİ

Sarı lacivertli İstanbul temsilcisi kendisi ile aynı puanda (13) olan rakibini mağlup edip arayı açmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Rossi ve Mergim Berisha, Giresunspor'a karşı atılan gollerin paslarını verdi. Rossi, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golün, Berisha ise Mesut'un 2. golünde son pası veren isimler oldu.



EN ÇOK KOŞAN 3. İSİM OLDU

Giresunspor maçında 12.5 km koşan takım arkadaşı Luiz Gustavo ve 11.8 kilometre mesafe kat eden Giresunsporlu Flavio'nun ardından 11.3 kilometre ile en çok koşan isim Mesut Özil oldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu bu sezon resmi maçlarda 3. golünü attı. Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere biten Eintracht Frankfurt maçında da takımının tek golünü atan Mesut, Giresunspor'u da boş geçmedi. Mesut, 64. dakikada takımının 2. golünü atmaya başardı.

CRESPO ELEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayı ilk kez giyerken sergilediği futbol yetersiz bulundu. Transfer döneminin son bölümünde Fenerbahçe'ye katılan 25 yaşındaki oyuncu otoritelerden zayıf not alırken futbolcunun önümüzdeki haftalardaki performansı şimdiden merak ediliyor. Geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz'de 30 lig maçına çıkan oyuncu bu süreçte 5 kez rakip fileleri sarsmıştı.