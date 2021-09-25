Heyecan dolu Cumartesi

3. Lig’de Kuşadası deplasmanda Çarşamba ile Kızılcöbülük ise Ordu’yla oynayacak. Fethiyespor evinde Mardin’i ağırlayacak

TFF 3. Lig'de Ege ekipleri bugün kritik maçlara çıkacak. 2. Grup'ta ilk hafta evinde 52 Orduspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra kupada Modafen'i, ligde ise Altındağspor (D) ve Yomraspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden lider Kuşadasıspor, bugün deplasmanda düşme hattında yer alan Çarşambaspor'la karşılaşacak. Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele 15.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Bayar yönetecek. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Kızılcabölükspor, 15.00'te 52 Orduspor deplasmanında çıkış arayacak. Karşılaşmada Ramazan Haymana düdük çalacak. 3. Grup'ta ilk haftayı puansız kapattıktan sonra 2'de 2 yapan zirve takipçisi Fethiyespor ise İlçe Stadı'nda saat 19.00'da Mardin 1969'u konuk edecek. Maçı hakem Sercan Yılmaz yönetecek.