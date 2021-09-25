İstanbul fobisi

Eyüpspor’u yarın evinde ağırlayacak olan Menemenspor, İstanbul ekiplerine karşı iç sahada oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı

MENEMENSPOR, yarın güçlü rakibi Eyüpspor ile kapışacak. Ancak İzmir temsilci evinde oynadığı maçlarda İstanbul ekiplerine karşı üstünlük kuramıyor. Sarı-lacivertliler, son 3 sezonda kendi sahasında oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde etti. 2019-2020 sezonunda Karagümrük'ü konuk eden İzmir ekibi, rakibine tek golle boyun eğerken, aynı sezon İstanbulspor'la oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 2020- 2021'de Tuzlaspor'a 5-2, İstanbulspor'a ise 2-1 kaybeden Menemen, Ümraniyespor'la da 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise ligin 3. haftasında lider Ümraniyespor'u evinde ağırlayan Menemenspor, sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 694



GÜNLÜK HASRET VAR

MENEMENSPOR, 694 gün önce Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Teknik direktör Laleci, Eyüpspor karşısında takımın iyi mücadele edeceğini söyledi.