İzmir derbisinde kazanan Arkas

Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Arkas Spor, Altekma’yı set vermeden 3-0 yenerek 2’de 2 yaptı

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 7. TSYD Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkas Spor, fırtınası esti. Arkas Spor, İzmirli rakibi Altekma'yı 3-0 yenerek üst üste ikinci maçını da kazandı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-16, 25-19 ve 25-18'lik skorlarla sonuçlandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ardından Atekma'yı da set vermeden yenen Arkasspor, bugün üçüncü ve son maçında saat 16.30'da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Altekma ise aynı salonda 14.30'da Bursa ekibiyle rakip olacak.