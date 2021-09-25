Kır zinciri KSK

TFF 3. Lig 3. Grup'ta çıktığı sezonun ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, bugün iç sahada Ofspor önünde ilk galibiyetini kovalayacak. İzmir temsilcisi rakibini yenerek üzerindeki kara bulutları da dağıtarak rahat bir nefes almak istiyor. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Kaplan yönetecek. Yeşil-kırmızılı yönetim karşılaşmanın bilet fiyatlarını tam 40, öğrenci 20 TL olarak belirledi.



KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Transfer yasağını seneler sonra kaldırıp 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, maç öncesi grupta 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Trabzon temsilcisi Ofspor ise ilk 3 haftada 6 puanı hanesine yazdırdı. Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta 2-2 biten Mardin deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını belirtip bu kez kazanan taraf olacaklarını söyledi.



DÖRT OYUNCU TAKIMDA YOK

Karşıyaka'da süresiz kadro dışı kalan Doğukan İnci, Harun, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara yok. İzmir ekibinin Karadeniz temsilcisine karşı şansı tutuyor. İki ekip ilk kez 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 2. turunda karşılaştı. KSK, rakibini 2-1 yenerek kupanın dışına itti. 2018-2019'da 3. Lig 2. Grup'ta birbirlerine bir kez daha rakip olurken Kaf-Kaf, deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybetti, ancak rövanşı 1-0'lık skorla aldı. 2019-2020 sezonun ilk yarısında Ofspor'u iç sahada 4-1'lik sonuçla dize getiren KSK, pandemi yüzünden liglerin ertelenmesiyle rövanş maçını oynayamadı.

GÖZLER BURAK'TA

KSK'NİN genç savunma oyuncusu Burak Karapınar'a Ofspor maçında da büyük iş düşecek. Bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giyen genç oyuncu KSK'nin 1-1 berabere kaldığı İçel İdmanyurdu maçında beraberliği getiren golü kaydetti. Karapınar, "Ofspor'u yenmek istiyoruz" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Ofspor'u yenmek istediklerini söyledi. Büyükkarcı, "Galibiyetle tanışmak istiyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Üç puanı cebimize koyarak ilerleyen haftalara daha umutlu bakmak istiyoruz. Futbolcularım sahada gerekeni yapacaktır" diye konuştu.