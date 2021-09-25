Manisa Futbol Kulübü Ümraniye karşısında

TFF 1. Lig'e 3 galibiyetle başladıktan sonra üste üste 3 maçını kaybedip taraftarını üzen Manisa Futbol Kulübü, bugün lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Siyahbeyazlılarda sakatlığı bulunan Tormin forma giyemeyecek. Manisa temsilcisi zorlu deplasman öncesi haftaya 6 puanla 7. sırada başladı. Oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp 1 beraberlik alan namağlup zirvedeki Ümraniye'nin ise 16 puanı bulunuyor.

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