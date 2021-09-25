Milliler adını son 16 turuna yazdırdı

DÜNYA 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Türkiye, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. U18 Kız Milli Takımı, FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Mısır'ı 3-2 yendi. İlk iki seti, 25-18 ve 25-10 kazaarak 2-0 öne geçen ay-yıldızlı ekibimiz sonraki setleri ise 25-21 ve 25-20 kaybetti. Son sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayan U-18 Kız Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda final hedefine emin adımlarla ilerledi. Dördüncü maçında üçüncü galibiyetine imza atan ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası'nda adını son 16 takım arasına yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

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