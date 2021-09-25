Okçulukta üç milli sporcu çeyrek finalde

ABD'DE düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisinde üç milli sporcu çeyrek finale çıktı. Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda milli sporcular Mete Gazoz, Samet Ak ve Yasemin Ecem Anagöz son 8'e kaldı. Klasik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde Mete Gazoz, İspanyol Miguel Alvarino Garcia, Samet Ak ise Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaşacak. Yasemin Ecem Anagöz ise çeyrek finalde olimpiyat şampiyonu Güney Koreli An San ile eşleşti.

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