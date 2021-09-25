  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Okçulukta üç milli sporcu çeyrek finalde

Okçulukta üç milli sporcu çeyrek finalde

Okçulukta üç milli sporcu çeyrek finalde

25.9.2021

ABD'DE düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisinde üç milli sporcu çeyrek finale çıktı. Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda milli sporcular Mete Gazoz, Samet Ak ve Yasemin Ecem Anagöz son 8'e kaldı. Klasik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde Mete Gazoz, İspanyol Miguel Alvarino Garcia, Samet Ak ise Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaşacak. Yasemin Ecem Anagöz ise çeyrek finalde olimpiyat şampiyonu Güney Koreli An San ile eşleşti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okçulukta üç milli sporcu çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.